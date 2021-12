Don't look Up, il film spiegato da Leonardo DiCaprio

La star di Hollywood, storicamente in prima linea sul fronte della battaglia contro il cambiamento climatico, racconta in un video il suo entusiasmo per la pellicola di Adam McKay

L'impatto di “ Don't Look Up ” sull'opinione pubblica è destinato ad andare ben oltre il successo della pellicola in streaming su Netflix a partire dal 24 dicembre (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). La discussione sul film di Adam McKay coinvolge gli spettatori ma anche i suoi interpreti, a partire da Leonardo DiCaprio , formidabile protagonista insieme a Jennifer Lawrence. DiCaprio, che è un noto ambientalista , ha discusso pubblicamente il suo coinvolgimento nella pellicola in cui ha finalmente potuto dare voce, anche attraverso un personaggio immaginario, a uno spunto la cui accoglienza presso il grande pubblico ha molte analogie con quella riservata al tema del climate change per cui lui si batte da molto tempo.

Per DiCaprio nel film molti punti di contatto col climate change

approfondimento

Don’t Look Up,video del brano Just Look Up di Ariana Grande & Kid Cudi

Leonardo DiCaprio è davvero entusiasta di aver preso parte all'ultimo film di Adam McKay, apprezzato autore di Hollywood, autore di pellicole controverse e largamente dibattute come “La grande scommessa”. La star premio Oscar è protagonista di un video diffuso online come featurette pubblicata da Netflix in cui spiega le ragioni per cui il titolo è così importante per il momento che siamo vivendo.

Il pubblico si rifiuta, in qualche modo, secondo DiCaprio, di riconoscere l'esistenza di un'emergenza, anche quando questa è gravissima ed urgente; in questo senso, il pretesto della caduta di una cometa sulla Terra è davvero molto simile al problema del cambiamento climatico, due catastrofi legate alla inevitabile estinzione della vita degli esseri umani. DiCaprio sottolinea la bravura di registi come McKay o Moore nel mostrare le problematiche reali che coinvolgono la società in una maniera non politica, pur trattandosi, in ultima istanza, di tematiche di pertinenza politica. L'attore non smette di ribadire che le persone devono esprimere la propria preferenza per i leader che dimostrano attenzione a temi come la salvaguardia dell'ambiente, un argomento su cui tutte le popolazioni mondiali sono indietro e non hanno fatto abbastanza.