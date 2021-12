Don’t Look Up,video del brano Just Look Up di Ariana Grande & Kid Cudi

Ariana Grande e Kid Cudi hanno interpretato in occasione della finale del talent show The Voice (nella sua edizione statunitense) la loro canzone Just Look Up tratta dal film Netflix Don't Look Up.

La pellicola è quella scritta e diretta dal premio Oscar Adam McKay (La grande scommessa) con protagonisti Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence e Meryl Streep. Oltre ad avere un cast d'eccezione, il film vanta anche una colonna sonora notevole, come questo brano della popstar e del rapper fa intuire.

Le due ugole - così diverse per quanto riguarda timbro e stile - hanno offerto uno show spettacolare, amalgamando alla perfezione il canto in un coro a due voci ultra armonico. Le corde vocali a dir poco auree di lei, inizialmente accompagnate dalle note del pianoforte, si intrecciano allo stile contemporaneo di Kid Cudi.

Il risultato è molto convincente, anzi entusiasmante: svecchia il solito pop un po' melenso che ad alcuni ha alquanto stufato e, dall’altra parte, riesce a edulcorare il ritmo tagliente e il cantato duro e crudo tipici dello stile del rapper.



Potete vedere il video dell'esibizione live di Adriana grande e Kid Cudi che cantano la canzone Just Look Up nel video che trovate in fondo a questo articolo.

Nel video che trovate in alto, in testa all'articolo, potete guardare invece il trailer della pellicola attesa su Netflix il 24 dicembre, Don’t Look Up (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).