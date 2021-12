Le immagini raffiguranti i protagonisti della pellicola hanno ottenuto numerosi commenti e migliaia di like su Instagram

Nelle scorse ore l’account Instagram ufficiale della pellicola ha pubblicato i character poster del film , in cinema selezionati dall'8 dicembre e su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) a partire dal 24 dicembre.

Un cast composto da alcuni dei nomi più scintillanti del mondo dorato di Hollywood: da Jennifer Lawrence ( FOTO ) a Leonardo DiCaprio passando per Meryl Streep , Cate Blanchett e Timothée Chalamet .

Don’t Look Up, i post su Instagram

approfondimento

Don’t Look Up: il trailer ufficiale del film Netflix con DiCaprio

Adam McKay ha firmato regia e sceneggiatura della produzione che si prepara a fare il suo arrivo sulla piattaforma di streaming. Don’t Look Up vede protagonisti Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence nei panni di due astronomi intenzionati a mettere in allerta l’umanità sull’arrivo di una cometa.