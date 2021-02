Jennifer Lawrence ferita a un occhio sul set di "Don't Look Up"

Il leggero incidente è avvenuto durante una notte di riprese a Boston: l'attrice ha rassicurato i fan, pubblicando su Instagram uno scatto con un nuovo colore di capelli Condividi:

Piccolo incidente sul lavoro per Jennifer Lawrence durante le riprese di Don't Look Up, il nuovo film di Adam McKay in cui l'attrice Premio Oscar per Il lato positivo sta recitando insieme a Leonardo DiCaprio e Timothée Chalamet.

approfondimento Don't Look Up, nuove foto di Leonardo Di Caprio e Jennifer Lawrence Lawrence è rimasta colpita da una scheggia di vetro pericolosamente vicina all'occhio, ferendosi alla palpebra (le riprese sono state immediatamente sospese). Lo riporta il sito TMZ, aggiungendo che l'incidente è avvenuto durante alcune riprese svolte all'una del mattino tra giovedì e venerdì: l'attrice stava girando insieme a Chalamet una scena ambientata in un ristorante in cui era prevista l'esplosione “controllata” di una vetrata, ma evidentemente qualcosa è andato storto. Netflix, la casa produttrice del film, non ha voluto rilasciare dichiarazioni: così ci ha pensato la stessa attrice a rassicurare i suoi fan con uno dei suoi rari post su Instagram ("Sono viva!", ha scritto), in cui ha anche pubblicato una foto di scena in cui sfoggia un colore di capelli rosso fiammante.