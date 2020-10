Don’t Look Up è il titolo della nuova pellicola targata Netflix che vanterà la regia di Adam McKay . La firma di Vice - L'uomo nell'ombra avrà il compito di dirigere un cast formato da alcuni degli attori più celebri, amati, iconici e popolari del mondo dorato di Hollywood.

Don’t Look Up: le informazioni

Adam McKay ricoprirà i ruoli di regista, sceneggiatore e produttore, non ci sono notizie per quanto riguarda una possibile data di inizio delle riprese, assenza di informazioni anche per la distribuzione vista la delicata situazione dovuta all’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) che negli ultimi mesi ha comportato continui slittamenti delle uscite cinematografiche e importanti cambiamenti ai piani di distribuzione delle case di produzione.

Sempre secondo quanto rivelato da Deadline, la maggior parte degli attori sarebbero stati coinvolti in primavera, l’ultimo ad accettare sarebbe stato Leonardo DiCaprio (FOTO) per via del suo imminente impegno sul set del film Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese.