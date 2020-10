Ariana Grande annuncia a sorpresa il nuovo album: in uscita a ottobre

Poche ore fa la voce di Into You ( FOTO ) ha confermato l’uscita del sesto disco di inediti tramite un messaggio sui suoi social che ha immediatamente mandato in visibilio il pubblico.

La collaborazione con Lady Gaga sulle note di Rain On Me ha consegnato numerosi riconoscimenti alla cantante, ma ora la parentesi al fianco della voce di 1000 Doves può dirsi ufficialmente conclusa. Infatti, poche ore fa Ariana Grande ha spazzato via qualsiasi dubbio sul suo nuovo progetto discografico annunciando: “Non vedo l’ora di farvi ascoltare il mio album questo mese”

Ariana Grande: il successo

approfondimento

Spotify, Ariana Grande supera cinquanta milioni di follower

Nel corso degli anni la popstar ha inanellato un successo dietro l’altro imponendosi come una delle artiste più celebri e amate a livello internazionale.

Il suo ultimo disco Thank U, Next ha ottenuto due dischi di platino negli Stati Uniti d’America per aver venduto oltre due milioni di copie, ottimi consensi anche da parte della critica grazie alla conquista di due nomination alla sessantaduesima edizione dei Grammy Awards nelle categorie Album of the Year e Best Pop Vocal Album.

Tra i singoli più amati da parte del pubblico troviamo Into You, Dangerous Woman, No Tears Left To Cry, God Is a Woman, One Last Time, Focus e 7 Rings.