MTV Europe Music Awards 2020, annunciate le nomination

Da Lady Gaga alle Little Mix passando per Ariana Grande e Taylor Swift, l’organizzazione degli MTV Europe Music Awards 2020 ha svelato le nomination degli artisti che domenica 8 novembre si contenderanno gli ambiti premi

Europe Music Awards: gli artisti con il maggior numero di nomination

Little Mix: dalla vittoria a X Factor UK a Break Up Song

La voce di 911 guida la classifica dei nominati con ben sette categorie grazie anche allo straordinario successo riscosso con Rain On Me, la collaborazione con Ariana Grande in grado di conquistare la vetta della prestigiosa classifica US Billboard Hot 100 e un disco di platino negli Stati Uniti d’America per aver venduto più di un milione di copie.

Tra le grandi protagoniste dell’evento anche le Little Mix, la girl band dei record formata dalle talentuose Jesy Nelson, Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock e Jade Thirlwall. Le ragazze sfideranno i più grandi nomi del panorama discografico internazionale con ben quattro nomination, tra queste anche quella nella categoria Best UK & Ireland Act che le ha viste trionfare per ben quattro volte battendo il primato detenuto dalla band One Direction grazie alle vittorie nel 2015, 2016, 2018 e 2019; nel frattempo, le Little Mix (FOTO) si preparano anche all’uscita del nuovo disco Confetti, anticipato dai singoli Holiday e Break Up Song.