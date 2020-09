Ariana Grande ha pubblicato un video dallo studio di registrazione

Ariana Grande: il successo

Dall’affermazione come cantante al successo straordinario che l’ha trasformata in uno dei volti di maggior popolarità nella storia della musica.

II debutto discografico arriva con il singolo Put Your Hearts Up ma la grande esplosione avviene con gli album Yours Truly e My Everything, quest’ultimo certificato con ben due dischi di platino negli Stati Uniti d'America; tra i singoli più amati dal pubblico troviamo Problem con Iggy Azalea, Love Me Harder con The Weekend, One Last Time, No Tears Left To Cry, Thank U, Next e God Is a Woman.

Parallelamente, Ariana Grande ha anche fatto incetta di numerosi e prestigiosi riconoscimenti, tra questi una vittoria ai Grammy Awards nella categoria Best Pop Vocal Album grazie al disco Sweetener, un premio ai BRIT Awards come International Female Solo Artist e ben nove trionfi agli MTV Video Music Awards.