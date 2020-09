Spotify, Ariana Grande supera cinquanta milioni di follower

Un fenomeno mediatico inarrestabile e senza precedenti. Dopo aver conquistato la vetta di Instagram divenendo l’artista femminile più seguita della piattaforma e la prima con oltre duecento milioni di follower, la voce di Into You ha messo a segno un nuovo record che si aggiunge alla lunga lista di quelli ottenuti nel corso della straordinaria carriera.

Ariana Grande: il successo ai Video Music Awards

Pochi giorni fa Ariana Grande è stata una delle protagoniste dei Video Music Awards (FOTO), la cerimonia che ogni anno premia le figure di spicco della musica internazionale.

La cantante è salita sul palco al fianco di Lady Gaga esibendosi live per la prima volta sulle note di Rain on Me, il duetto contenuto all’interno di Chromatica e rivelatosi uno dei brani di maggior successo dell’anno; infatti, la canzone ha scalato le classifiche in ogni angolo del pianeta conquistando anche vari riconoscimenti, tra i quali un disco di platino negli Stati Uniti d’America per aver venduto di più di un milione di copie.