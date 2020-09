Dopo il grande successo riscosso sul palco degli MTV Video Music Awards ( FOTO ) con l’esibizione di Rain On Me al fianco di Lady Gaga , Ariana Grande mette a segno un nuovo record.

Ariana Grande: l’artista dei record

La carriera della stella del pop (FOTO) è davvero inarrestabile, nel corso degli anni la voce di Into You ha inanellato un successo dietro l’altro diventando una delle artiste di maggior successo a livello mondiale. Il 2020 ha segnato la conquista di numerosi e importanti traguardi, tra questi il gradino più alto del podio nella prestigiosa classifica Billboard Hot 100 grazie ai brani Stuck with U con Justin Bieber e Rain On Me con Lady Gaga.

Nel frattempo, Ariana Grande continua la sua corsa sui social aumentando sempre di più il suo dominio su Instagram, infatti la cantante ha appena segnato un nuovo primato diventando la prima donna a superare duecento milioni di follower e la seconda persona in assoluto dopo Cristiano Ronaldo.