Rodrigo De la Serna interpreta Jorge Bergoglio da giovane, mentre Sergio Hernanedes è il pontefice negli anni successivi. Le riprese della miniserie sono durate sedici settimane tra Italia , Argentina e Germania . La miniserie è stata diretta da Daniele Luchetti , vincitore di numerosi riconoscimenti, tra i quali la statuetta per la Miglior regia per il film La nostra vita alla 56esima edizione dei David di Donatello. Nel cast Alexander Brendemuhl e Muriel Santa Ana .

Come riportato dall’ Ansa , il regista ha raccontato: “Con una figura come il Papa c'era il rischio di fare un santino, io ho cercato di evitarlo di mettermi sulle tracce di un uomo e di raccontare come mai oggi è così, attraverso quali inferni è passato. Ho capito che il film si poteva fare quando una sua collaboratrice mi ha detto che lo aveva visto sorridere la prima volta quando è diventato Papa". Daniele Lucchetti ha aggiunto: "Ho scoperto che Bergoglio era sempre stato un uomo preoccupato e questo ha scatenato la mia curiosità di narratore”.

Francesco - Il papa della gente è formata da due episodi. Questa la trama del primo episodio: “Il racconto del percorso che ha portato Jorge Bergoglio, figlio di una famiglia di immigrati italiani a Buenos Aires, alla guida della Chiesa Cattolica. È un viaggio umano e spirituale durato più di mezzo secolo, sullo sfondo di un paese - l'Argentina - che ha vissuto momenti storici controversi, fino all'elezione al soglio pontificio nel 2013”.

Questa la sinossi dell’episodio successivo della miniserie: “Dopo la fine della dittatura, Jorge Bergoglio si allontana dall'Argentina per quasi due anni per completare un dottorato di ricerca in teologia in Germania; da questa esperienza uscirà profondamente cambiato”.