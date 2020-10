Ariana Grande, nuovo indizio sul sesto album

Ariana Grande, classe 1993, sarebbe ormai prossima al lancio della nuova era discografica

Il sesto album della cantante sembrerebbe essere sempre più imminente. Pochi giorni fa la voce di Dangerous Woman (FOTO) ha pubblicato una breve anteprima audio e un video di pochi secondi da uno studio di registrazione. I due post hanno immediatamente fatto scatenare i fan, ormai sempre più certi dell’arrivo di nuova musica. A questi due indizi si aggiunge ora una terza foto.

Ariana Grande: la nuova foto su Instagram approfondimento Spotify, Ariana Grande supera cinquanta milioni di follower Poche ore fa Tommy Brown, producer della cantante, ha condiviso una foto che ha subito fatto il giro dei social. Lo scatto, pubblicato sul suo profilo Instagram da oltre 200.000 follower, vede protagonista il musicista al fianco di Ariana Grande, questa la didascalia: “6****”. Nel giro di poco tempo la foto ha ottenuto oltre 69.000 like e numerosi commenti da parte del pubblico che sembra ormai essere certo dell’arrivo imminente del sesto disco di inediti della popstar, non resta quindi che attendere per scoprire tutti gli sviluppi futuri.

Ariana Grande: i successi più recenti approfondimento Ariana Grande da record su Instagram: 200 milioni di follower Negli ultimi mesi Ariana Grande, classe 1993, è stata protagonista delle classifiche di tutto il mondo grazie a tre straordinarie collaborazioni. Nel settembre 2019 la cantante ha pubblicato il singolo Don’t Call Me Angel in collaborazione con Miley Cyrus e Lana Del Rey, mentre nel maggio del 2020 è stata la volta di Stuck with U in duetto con Justin Bieber (FOTO) con cui ha raccolto proventi da destinare in beneficenza.