Le immagini, scattate a Boston , ritraggono Jennifer Lawrence ( FOTO ) e Leonardo DiCaprio nei panni dei protagonisti della pellicola, ovvero due scienziati impegnati in un tour per avvertire la popolazione mondiale dello schianto di un asteroide sulla Terra.

Nelle scorse ore Just Jared ha pubblicato alcuni scatti dei due attori che hanno conquistato immediatamente i social facendo velocemente il giro dei media. Nelle foto è possibile scorgere la protagonista di Hunger Games e Leonardo DiCaprio sul set del film, coinvolto in uno slittamento delle riprese a causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ).

Don't Look Up, il cast: Jennifer Lawrence, Meryl Streep e tanti altri

Don’t Look Up: il cast

Don't Look Up, Jennifer Lawrence sfida Cate Blanchett

Don’t Look Up potrà contare su un cast con alcuni dei nomi più brillanti, scintillanti, amati e popolari della settima arte e di Hollywood, infatti la pellicola vedrà la presenza dell’iconica Meryl Streep (FOTO), Cate Blanchett, Timothée Chalamet, Kid Cudi, Tomer Sisley, Jonah Hill, Himesh Patel, Ariana Grande (FOTO), Chris Evans e Matthew Perry, quest’ultimo impegnato anche con l’attesa reunion di Friends, come annunciato da Lisa Kudrow nei giorni scorsi.

Non ci sono ancora notizie certe per quanto riguarda la distribuzione, non resta quindi altro da fare che attendere per conoscere tutti gli sviluppi futuri.