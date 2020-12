Don't Look Up: le foto di Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio

Nelle score ore alcuni scatti dal set di Don’t Look Up hanno fatto il giro dei social entusiasmando gli spettatori.

Un cast che può contare su alcuni dei nomi più scintillanti del mondo dorato di Hollywood , una produzione che ha attirato immediatamente l’attenzione del pubblico in ogni angolo del mondo.

Don’t Look Up: gli scatti di Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence

Don't Look Up, il cast: Jennifer Lawrence, Meryl Streep e tanti altri

Jennifer Lawrence (FOTO) e Leonardo DiCaprio sono i protagonisti del film che racconterà la storia di due scienziati impegnati ad avvertire la popolazione mondiale dell’impatto di un’asteroide sulla Terra.

La pellicola, realizzata per Netflix, vedrà alla regia Adam McKay, firma di Vice - L'uomo nell'ombra, candidato in ben otto categorie alla novantunesima edizione degli Academy Awards e premiato per il Miglior trucco.

Dopo uno slittamento delle riprese a causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), la produzione è finalmente ripartita, come mostrato dalle foto condivise recentemente sui social.

Gli scatti vedono protagonisti Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio (FOTO), la location è la città di Boston.