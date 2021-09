Don't Look Up, il teaser trailer del film

approfondimento

I migliori film da vedere a settembre 2021. FOTO

Una commedia che farà di certo parlare di sé, della quale è stato pubblicato online il primo teaser trailer. Sorprende il numero di importanti artisti coinvolti. Ecco, infatti, chi completa il cast:

Matthew Perry

Ariana Grande

Rob Morgan

Himesh Patel

Kid Cudi

Mark Rylance

Michael Chiklis

Tomer Sisley

“Don’t Look Up” ha dovuto fare i conti con i rinvii relativi al Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), così come altre produzioni. Le riprese sarebbero dovute iniziare ad aprile 2020, nel cuore dell’emergenza globale. Tutto rimandato a fine anno. Un lasso di tempo cruciale, che potrebbe aver modificato sostanzialmente l’esito finale della pellicola. In quei mesi, infatti, McKay è riuscito a convincere Leonardo DiCaprio a far parte del film. Non che l’attore fosse poco interessato ma le riprese risultavano in parte in contrasto con quelle di “Killers of the Flower Moon” di Martin Scorsese. La pellicola sarà disponibile in streaming su Netflix il 24 dicembre, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.