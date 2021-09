Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 9 settembre. LIVE

Aifa verso l'ok alla terza dose per gli immunodepressi. Boom di contagi negli Usa. Si allungano i tempi per l'estensione dell'obbligo di Green pass. Il premier Mario Draghi decide di portare in Consiglio dei ministri solo alcune norme per introdurre il Pass per i lavoratori esterni della scuola e delle università, come addetti alle mense e alle pulizie, e per il personale delle Rsa. Non ci sarà la cabina di regia prima del Cdm convocato per le 12 di oggi. Maggioranza divisa dopo il voto della Lega con Fratelli d'Italia. Salvini a Sky Tg24 chiede cautela sui vaccini agli under 12 . Conte lo avverte: "Deve chiarire il ruolo nel governo".