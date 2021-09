No Vax, ipotizzavano violenze su Telegram: indagati da Milano a Roma

Da diverse parti d'Italia si riunivano su alcune chat di Telegram e ipotizzavano violenze, anche con armi, durante un raduno No Vax in programma a Roma sabato prossimo. Per questo motivo un numero imprecisato di persone, individuate nel corso di un'operazione della polizia di Stato contro alcune delle frange più scalmanate dei contrari ai vaccini anti-Covid , sono indagate. Perquisizioni sono scattate in diverse città: a Milano, Bergamo, Roma, Venezia, Padova e Reggio Emilia. Oltre alle abitazioni degli indagati, i controlli hanno riguardato pc, cellulari, tablet e account social (COVID, AGGIORNAMENTI - SPECIALE )

Da Milano parte il blitz contro i No Vax: perquisizioni in corso

Polizia: "Su Telegram incitamento a realizzare azioni violente"

Covid, la Polizia postale indaga no vax e no pass: ecco cosa rischiano

Oltre all'intenzione di partecipare in massa alla manifestazione prevista nella capitale, gli indagati avrebbero incitato gli altri membri del gruppo Telegram a realizzare azioni violente nelle rispettive province di residenza "contro non meglio precisati obiettivi istituzionali o approfittando della visita di esponenti dell'esecutivo, come quella, poi annullata, prevista a Padova lo scorso 2 settembre da parte del ministro della Salute, Roberto Speranza". Lo riferisce, in una nota, la Questura di Milano. I membri della frangia avrebbero inoltre avuto "l'effettiva intenzione di realizzare una riunione preparatoria in vista dell'appuntamento romano e di approvvigionarsi di armi bianche da utilizzare in quell'occasione".