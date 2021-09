Covid, la Polizia postale indaga no vax e no pass: ecco cosa rischiano

8/13 ©IPA/Fotogramma

A proposito della diffusione dei recapiti di medici, giornalisti e politici comparsi in alcuni gruppi No vax, il Garante per la privacy "ritiene doveroso ricordare agli utenti che diffondere senza consenso dati personali, oltre a costituire una violazione della vita privata degli individui, con rischi anche per la loro incolumità, si configura, ai sensi della normativa sulla privacy, come un atto illecito, che può determinare anche l'applicazione di pesanti sanzioni"