Windfall, il trailer del film con Lily Collins

Lily Collins, Jason Segel e Jesse Plemons sono i protagonisti del film diretto da Charlie McDowell in uscita su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il 18 marzo

Windfall è la nuova produzione targata Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) con Lily Collins, celebre protagonista della serie Emily in Paris, giunta alla seconda stagione e rinnovata per altre due. Nelle scorse ore la piattaforma di streaming ha condiviso il trailer ufficiale della pellicola sul suo canale YouTube.