Emily in Paris 2, le prime foto della seconda stagione

Dal triangolo amoroso all’incontro con Alfie, Emily è pronta per nuove avventure in una Parigi che ora è molto più casa rispetto al passato

Non si ha ancora una data ufficiale per la seconda stagione di “Emily in Paris” ma a breve dovrebbe trovare spazio su Netflix, visibile anche su Sky Q e NOW Smart Stick . Nel corso dell’evento TUDUM, che si terrà il 25 settembre vi sarà il lancio dell’atteso trailer, che probabilmente annuncerà anche il giorno in cui gli episodi saranno caricati sulla piattaforma streaming.

Ci si attende una crescita da parte di questa serie, in grado di conquistare il pubblico con la propria leggerezza. Lo show di Darren Star è una comedy briosa, che nella seconda stagione dovrà provare tentare il salto di qualità in termini di scrittura. Il lavoro sul set ha avuto inizio a maggio 2021 e si è concluso dopo tre mesi.

Emily in Paris 2, cosa sappiamo

Le foto raccontano già qualcosa in merito alla nuova trama. In uno scatto si vede Emily in un frangente chiaramente romantico. Sullo sfondo si può ammirare la Tour Eiffel e dinanzi a lei c’è Alfie, il suo nuovo interesse amoroso, interpretato da Lucien Laviscount. Un personaggio presentato precedentemente come un trentenne simpatico e affascinante, nato a Londra e per questo restio ad adattarsi del tutto alla cultura francese. Emily è però a caccia di nuove esperienze, per crescere e scoprirsi. Ciò vuol dire che la seconda stagione esplorerà anche un’altra trama romantica, quella che coinvolge Gabriel, interpretato da Lucas Bravo. Questi è lo chef sexy suo vicino di casa. Al termine della prima stagione tra i due era scattato qualcosa. Cosa accadrà in seguito?

La situazione di Gabriel non è la più semplice possibile. Lui è fidanzato con Camille, interpretata da Camille Razat. La giovane è divenuta la migliore amica di Emily, il che ovviamente complica ulteriormente un triangolo già complesso. In questa seconda stagione la protagonista è cambiata notevolmente. È ben più a suo agio a Parigi, sta migliorando nel destreggiarsi in questa città e cultura tanto differenti da quanto conosceva a casa.

Il triangolo preferirebbe lasciarlo alle spalle e concentrarsi sul lavoro, che ogni giorno diventa sempre più complicato. La chance per una nuova sfida amorosa giunge durante le lezioni di francese. In classe incontra Alfie, in grado di intrigarla e farla infuriare al tempo stesso.