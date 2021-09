Lily Collins ha sposato Charlie McDowell, le foto su Instagram

“ Non sono mai stata tanto felice ” ha scritto Lily. “Quel che è cominciato come una favola è ora la mia realtà. Non sarò mai capace di dire a parole quanto straordinario sia stato questo weekend, ma magico è un buon punto di partenza per descrivere ciò che abbiamo vissuto”. Il matrimonio è stato molto intimo , celebrato nel Colorado, a Dunton Hot Springs, tra alberi e cascate. “Ho sposato la persona più bella, gentile e riflessiva che io abbia mai conosciuto. Ti amo”, ha scritto poi McDowell, condividendo le stesse immagini della moglie. L'abito da sposa in pizzo indossato dalla protagonista di “ Emily in Paris ”, con tanto di velo a cappuccio, è stato disegnato per lei da Ralph Lauren. La coppia ha iniziato a frequentarsi nel 2019, quando il regista e sceneggiatore e l’attrice si sono conosciuti. Nel settembre del 2020, la 32enne aveva mostrato sui social l'anello di fidanzamento . "Tutto è iniziato come una favola, e ora è per sempre la mia realtà", ha scritto l'attrice nella didascalia delle foto.

Lily Collins, chi è il marito Charlie McDowell

Lily Collins ha sposato Charlie McDowell, regista e sceneggiatore 38enne. In 7 anni di carriera, ha diretto 6 serie tv, ovvero Loop, Messaggi da Elsewhere, On Becoming a God, Dear White People e Silicon Valley. Ha lavorato anche per il film La Scoperta. L'attrice, intanto, è invece pronta a tornare su Netflix, con la seconda stagione di Emily in Paris, prevista tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022. La seconda stagione di Emily in Paris è stata annunciata attraverso uno dei personaggi della serie: una mail firmata da Sylvie Grateau (Philippine Leroy-Beaulieu), il capo di Emily presso la Savoir Agency. “Ti scriviamo per informarti con rammarico che Emily Cooper dovrà rimanere a Parigi per un lungo periodo di tempo. Nonostante i suoi modi troppo sicuri di sé e la mancanza di precedente esperienza nel marketing dei beni di lusso, è comunque riuscita ad affascinare alcuni dei nostri clienti più difficili durante il suo breve periodo con noi. Chiamala bonne chance, o ingegno americano - propendo per il primo - ma i suoi risultati sono impressionanti. Ci auguriamo che, prolungando il suo incarico a Parigi, Emily promuoverà le relazioni che ha già stabilito, approfondirà la nostra cultura e forse imparerà qualche parola di francese elementare".