Emily in Paris, Lily Collins parla della seconda stagione

Lily Collins offre speranze ai fan di rivedere Emily nel 2021, sottolineando come le riprese inizieranno in primavera

“Emily in Paris” è stato uno dei grandi successi Netflix del 2020. La protagonista Lily Collins ha ottenuto una nomination ai Golden Globe per la sua interpretazione nello show. Intervistata da “Deadline”, ha parlato della seconda e attesissima stagione.

L’attrice spera di poter rimettere piede sul set al più presto: “Spero si possa tornare a lavorare alla serie in primavera. Stiamo provando a procedere, ma con il Covid ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ) è tutto in sospeso. Ci sono tante regole e vogliamo essere al sicuro”.

Emily In Paris, Lily Collins sulla trama

Nel corso dell’intervista, Lily Collins si è soffermata sulla trama di “Emily In Paris”, rispondendo a una domanda sul rapporto tra il suo personaggio e lo chef Gabriel: “Non so cosa stiano scrivendo gli sceneggiatori, ma credo sia ancora troppo presto per Emily, per impegnarsi. Credo sia in una fase nella quale semplicemente esplora le possibilità a disposizione. Deve ancora riuscire a trovare le qualità che sta cercando. Di certo c’è un legame con Gabriel, anche se ora c’è Camille. Credo lei abbia ancora avventure da vivere, esperienze da provare. Sta cercando sé stessa”.