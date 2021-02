Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie. DIRETTA

(

IL BOLLETTINO

-

LE MAPPE

-

LE GRAFICHE

)

È giunto l'atteso via libera dell'Aifa per due monoclonali, ma con alcune condizioni e per una categoria limitata di pazienti. La campagna vaccinale, rimodulata nell'incontro Stato-Regioni prevede di somministrare 2 milioni di dosi a febbraio, 4 milioni a marzo e 8 milioni ad aprile, per un totale di 14 milioni di dosi in un trimestre. I vaccini Pfizer e Moderna saranno somministrati a over 80 e ai più fragili, quello AstraZeneca solo agli under 55 tra insegnanti, forze armate e di polizia, detenuti e personale delle carceri. Risalgono i contagi: 13.189 nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 476. Il tasso di positività sale al 4,72%. Appello di Speranza e Boccia alle Regioni: “La crisi non sacrifichi unità e collaborazione acquisita e la campagna di vaccinazione”.