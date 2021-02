Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha diffuso le nuove mappe ufficiali, in cui è stato introdotto il 'rosso scuro' per segnalare le zone a più alto rischio. La provincia autonoma di Bolzano e il Friuli Venezia Giulia sono le uniche aree in Italia sopra la soglia dei 500 casi ogni 100mila abitanti