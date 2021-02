Covid, Locatelli a Sky TG24: "Entro giugno 40 milioni di vaccini"

Covid vaccini, le dosi in arrivo



Locatelli, nel corso del suo intervento, ha spiegato che "abbiamo avuto 2 milioni di dosi di vaccini a gennaio, ne sono previste 4 milioni per febbraio, 8,3 milioni per marzo e poi 25 milioni per il trimestre successivo". Questi sono i numeri rispetto ai 3 vaccini che sono stati approvati finora, quindi Pfizer-BioNTech, Moderna e AstraZeneca, in funzione di quella che è la previsione di fornitura. "È chiaro che se poi arriveranno ulteriori dosi di vaccini o se ne saranno approvati altri questo numero si potrà incrementare", ha aggiunto il presidente del Css.

"Io credo che noi ci dobbiamo accostare a ogni vaccino con un atteggiamento che definirei laico. Valutare il profilo di sicurezza e l'efficacia di un vaccino attraverso delle analisi rigorose come sono quelle che garantisce l'Agenzia regolatoria europea (Ema) e quella italiana (Aifa) e attraverso una valutazione delle pubblicazioni scientifiche che verranno a essere prodotte.



Vaccino Sputnik V, Locatelli: "Pubblicazione su Lancet è interessante"



Per quanto riguarda il candidato vaccino Sputnik V, "la pubblicazione scientifica che è apparsa pochi giorni fa è significativamente interessante", ha aggiunto Locatelli riferendosi ai risultati preliminari di uno studio di sperimentazione di fase 3 del siero russo, pubblicati sulla celebre scientifica Lancet. Dall'analisi è emerso che il trattamento a due dosi di Sputnik V, somministrato a 21 giorni di distanza ha dimostrato un'efficacia del 91,6% contro il Covid.

Locatelli: "Mix di dosi di vaccini diversi? Sarei cauto"



Locatelli, sempre a proposito di vaccini anti-Covid, ha poi sconsigliato di mescolare due sieri diversi, come Pfizer e AstraZeneca, fra una somministrazione e l'altra.

"I dati che abbiamo a disposizione si riferiscono a un uso costante tra la prima e la seconda vaccinazione dello stesso tipo di vaccino. Andare ad esplorare situazioni alternative mi sembra significativamente aleatorio. Non dico che non possa funzionare però starei su una strada solida e consolidata", ha commentato.