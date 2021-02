1/22 ©Ansa

Al via in Italia la seconda fase della campagna vaccinale anti-Covid, quella destinata agli anziani con più di 80 anni, una popolazione che nel nostro Paese ammonta a oltre 4,4 milioni di persone. La partenza non sarà però simultanea in tutta la Penisola e varierà da Regione a Regione: il primo a partire è stato l'Alto Adige, a causa dell'alto numero di obiettori tra medici e infermieri. Prenotazioni già aperte in Lazio, Abruzzo e Campania. Ecco il calendario di questa seconda fase



Vaccini Covid: superata quota 2 milioni di dosi somministrate in Italia