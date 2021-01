Vaccino, Von der Leyen: in arrivo 9 milioni dosi in più da AstraZeneca

"L'azienda amplierà anche la sua capacità produttiva in Europa", conferma ancora Von der Leyen nel suo tweet, che arriva dopo l'incontro odierno della presidente con gli amministratori delegati delle aziende farmaceutiche con cui la Commissione europea ha firmato accordi di acquisto di vaccini ( LO SPECIALE "PILLOLE DI VACCINO" ) contro il Covid-19. Nella riunione si è discusso delle varianti del virus che sollevano "la minaccia imminente di una ridotta efficacia dei vaccini approvati di recente. È fondamentale pertanto prepararsi per la comparsa di tali varianti". Durante la videoconferenza "si sono esplorati i requisiti per lo sviluppo, la produzione e l'approvazione normativa molto rapidi dei vaccini per le varianti Covid-19 nell'Ue", sottolinea il comunicato emesso dalla Commissione che ha definito l'incontro "molto costruttivo" e dal quale sono emersi "numerosi suggerimenti pratici".

La commissione istituirà un'autorità per rispondere a emergenze sanitarie

Scopo della videoconferenza, alla quale hanno partecipato anche i commissari Stella Kyriakides e Thierry Breton, il consigliere speciale del presidente per il coronavirus Peter Piot, Moncef Slaoui e il direttore esecutivo dell'Agenzia europea per i medicinali, Emer Cook, era l'avvio del lavoro sulla preparazione alla bio-difesa europea. La Commissione istituirà infatti un'autorità dell'Ue per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA), per fornire un approccio più strutturato alla preparazione alle pandemie. HERA aiuterà ad anticipare le minacce e identificare le risposte. L'industria sarà un partner importante e il lavoro con l'industria si concentrerà sia sul miglioramento della preparazione alla pandemia dell'Europa a medio termine sia sul contributo ad affrontare le sfide più immediate legate al Covid-19.