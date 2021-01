Oggi erano in programma manifestazioni contro le misure restrittive anti-coronavirus in diverse capitali europee. Alcune migliaia di persone hanno sfidato i divieti delle autorità. A Bruxelles circa 300 le persone arrestate, molte appena scese dai treni alla stazione centrale. A Vienna, circa 5mila persone, tra cui gruppi di neonazisti, sono scese in piazza. Proteste e fermi anche ad Amsterdam