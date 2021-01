Covid, vaccini: ecco tutti quelli disponibili e quelli in arrivo

Al momento sono otto in tutto i vaccini anti Coronavirus: tre già utilizzati in Europa e in Italia, mentre per gli altri cinque si attende il via libera definitivo che potrebbe arrivare già nelle prossime settimane. Si tratta di una piccola parte dei 67 sieri sviluppati a tempo di record in tutto il mondo e che sono in corso di sperimentazione sull'uomo. A questi l'Oms aggiunge i 174 che stanno ancora affrontando la sperimentazione pre-clinica