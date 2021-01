3/13 ©Ansa

Dopo il problema dello studio clinico di fase 3 che "per errore" ha scoperto un'efficacia maggiore con una dose e mezza anzichè due dosi, e lo stop alla somministrazione per gli over 65 in Germania (troppo pochi i dati su questa fascia di età), il vaccino già in distribuzione da inizio gennaio in Gran Bretagna sbarca così anche nell'Unione Europea

Vaccino AstraZeneca, ok dall'Ema