26/43 ©Ansa

Il 13 maggio, per far fronte alle conseguenze economiche delle chiusure, il governo vara il decreto Rilancio, maxi manovra da 55 miliardi di euro per far ripartire l’economia. Stanziati 25,6 miliardi per i lavoratori (tra proroga della cassa integrazione e bonus autonomi), 15-16 miliardi per le imprese, 3,25 miliardi per la sanità, 1,4 miliardi per ricerca e università e i fondi per reddito di emergenza e regolarizzazione dei migranti