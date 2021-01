Covid, da lunedì maggior parte Italia in zona gialla: cosa si può fare

11/12 ©Ansa

SPORT. Rimane stop ad alcune attività sportive. Palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono chiusi, fatta eccezione per “l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non, che devono partecipare a eventi e competizioni riconosciuti di rilevanza nazionale da Coni o Cip”. Consentito andare in centri e circoli sportivi per svolgere all'aperto l’attività sportiva di base. Interdetto uso di spogliatoi interni