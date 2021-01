Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie. DIRETTA

Il Pakistan ha riportato 34 morti e 1.599 casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, ha dichiarato oggi il Ministero dei Servizi sanitari nazionale. Ora il Paese asiatico conta un totale di 544.813 contagi da coronavirus e 11.657 decessi. Il numero di pazienti guariti e' 499.974, mentre i casi attivi sono 33.182. Nella prima mattinata di oggi un aereo speciale dell'aeronautica militare pakistana e' partito per la capitale cinese Pechino, per il trasporto della prima tranche di vaccini Cinopharm. Il Pakistan ha messo in atto tutte le misure necessarie per la conservazione dei vaccini a Islamabad e per spostare il vaccino in varie unita' federate, in particolare nel Sindh e nel Belucistan, per via aerea.