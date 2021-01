6/10 ©Ansa

Anche Confesercenti sottolinea come le incertezze siano "troppe" e che un negozio su tre non è ancora in grado di partecipare. L'associazione stima che "un terzo della rete distributiva non sia pronta, a causa delle restrizioni e della situazione di difficoltà oggettiva del commercio. Difficoltà che hanno spinto molte attività a rimandare l'adeguamento, il cui termine è già stato prorogato a marzo. In questo contesto - continua Confesercenti - ci chiediamo che senso abbia partire in questo modo con la lotteria”