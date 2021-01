Covid a Milano, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Dopo l'emergenza Covid "a Milano nascerà una rivoluzione del modo di vivere". Ne è convinto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che è intervenuto alla trasmissione "Le parole della settimana" su Rai 3. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

8:19 - Sala: "In città ci sarà una rivoluzione del modo di vivere"

Dopo l'emergenza Covid "a Milano nascerà una rivoluzione del modo di vivere". Ne è convinto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che è intervenuto alla trasmissione "Le parole della settimana" su Rai 3. "Ci sarà credo un po' più di lentezza e più consapevolezza della questione ambientale. Quello di cambiare dopo la pandemia sarà anche un lavoro creativo perché qualcosa dovrà cambiare. Io sono preoccupato per il breve e medio periodo, ma poi credo che le rivoluzioni sociali nascono sempre nelle città. Penso che Milano tornerà quella di prima ma avremo due o tre anni di difficoltà davanti".

8:14 - Sala: "Fontana ammetta di aver sbagliato qualcosa"

"La matematica non può essere un'opinione, soprattutto con l'emergenza Covid. Al di là di dare colpe, noi in Italia abbiamo messo insieme un sistema complesso e tutto dipende dalla bontà dei numeri, quindi i numeri non possono essere una opinione". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando della polemica sui dati dei contagi in Lombardia ospite della trasmissione "Le parole della settimana" su Rai 3. "Fontana lo manderei in purgatorio, bisogna espiare le colpe ma anche ammetterle però. Io quello che dico sempre a Fontana è 'ammetti di aver sbagliato qualcosa'".