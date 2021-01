Covid Milano, folla in centro e sui Navigli. VIDEO

Molta gente in giro in corso Vittorio Emanuele e a Porta Nuova, tra piazza Gae Aulenti e corso Como

A Milano nel pomeriggio, complice il bel tempo, le strade del centro si sono riempite di persone, soprattutto nella zona dei Navigli. Nell'ultimo giorno di zona arancione (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA E A MILANO), assembramenti si sono verificati nella zona pedonale lungo la Darsena (FOTO).

Folla anche in Duomo

Molta gente in giro in corso Vittorio Emanuele e a Porta Nuova, tra piazza Gae Aulenti e corso Como. Anche in Duomo è sembrata una domenica normale senza restrizioni da zona arancione, con corso Vittorio Emanuele molto affollato e tanta gente in giro anche a fare shopping nei grandi negozi di abbigliamento del centro.