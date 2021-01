15/15 ©Fotogramma

In Campania il presidente De Luca raccomanda la ripresa in presenza per non più del 50% delle classi e fa notare che, in concomitanza con la ripresa in presenza delle attività didattiche della elementare e della media, "sono stati rilevati, nella settimana scorsa ed in quella in corso, plurimi casi di contagi in ambito scolastico, anche riferiti ad intere classi"