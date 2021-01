Il bollettino del ministero della Salute del 31 gennaio riporta 237 nuove vittime registrate, in discesa rispetto a ieri (421), ma anche a confronto con i numeri delle ultime settimane. Un dato che si affianca alla diminuzione dei ricoveri e degli ingressi in intensiva (97, ieri 132). Sono 11.252 i nuovi casi su 213.364 test effettuati in 24 ore (compresi gli antigenici rapidi)