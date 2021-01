1/14

Da lunedì 1 febbraio la maggior parte dell’Italia sarà in zona gialla. Nessuna regione sarà in zona rossa e solo Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano saranno in fascia arancione. Per tutte le altre, quindi, via libera ad alcune attività specifiche: dai ristoranti aperti a pranzo, fino all'apertura - dal lunedì al venerdì - dei musei. Ecco tutto quello che c’è da sapere. Nella foto: i cambi di colore dall'1 febbraio

