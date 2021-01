9/23 ©Fotogramma

Sono 7 i decessi (869 in totale) per Covid in 24 ore in Alto Adige. I laboratori dell'Azienda sanitaria hanno effettuato 2.631 tamponi molecolari individuando 264 nuovi positivi. Altri 376 positivi sono emersi in seguito ai 4.991 test antigenici rapidi. Per quanto riguarda le ospedalizzazioni sono 216 (-3) i pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri, 149 (-4) quelli in strutture private convenzionate e 32 (+2) i ricoveri in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 13.982 persone e altre 17 sono in isolamento nella struttura di Colle Isarco