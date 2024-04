Conegliano, esce a fumare e precipita dal terrazzo: morto sul colpo

L'uomo di 68 anni, Renato Sagui, avrebbe perso l'equilibrio finendo per cadere dal quarto piano. Inutili i soccorsi chiamati tempestivamente dalla moglie dopo la terribile scoperta. La donna, in stato di choc, è stata presa in cura dai sanitari

Una disattenzione fatale, trasformatasi in un attimo in tragedia. A Conegliano un uomo di 68 anni, Renato Sagui, è precipitato dal quarto piano della palazzina dove abitava, in via Tirindelli. Il 68enne, che era uscito fuori per fumare, ha perso la vita sul colpo, rimanendo esanime sull’asfalto del camminamento che costeggia il condominio, tra i garage e il portone di accesso al caseggiato. A dare l’allarme la moglie, che ha immediatamente allertato i soccorsi nella speranza che i medici potessero salvare il marito. Ma non c’è stato nulla da fare. Quando i sanitari sono giunti sul posto hanno constatato che l’uomo era già deceduto. Troppo gravi le ferite procurate nel volo di circa 12 metri. A quel punto la moglie, sotto choc, si è sentita male ed è stata soccorsa dai sanitari.