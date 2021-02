Covid, Aifa autorizza cura con anticorpi monoclonali: come funzionano

È in arrivo il via libera dall'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) a due anticorpi monoclonali per le cure al Covid-19, con alcune condizioni e per una categoria limitata di pazienti in fase precoce e ad alto rischio di evoluzione. Limitazione in linea con quelle del Canada e dell'Fda negli Stati Uniti. Gli anticorpi monoclonali approvati sono due, quelli prodotti da Regeneron e da Eli Lilly.

Quali sono gli anticorpi monoclonali autorizzati e come funzionano

Regen Cov, prodotto dal colosso americano Regeneron, ha ottenuto la concessione per l'uso in emergenza dall’Fda. Venne usato anche per Donald Trump. Basato sugli anticorpi casirivimab e imdevimab, uno è stato isolato in un paziente di Singapore e un altro è stato ottenuto in laboratorio inserendo la proteina spike del coronavirus nell'organismo di un topo modificato geneticamente per fornirgli un sistema immunitario umano. I dati indicano che è in grado di ridurre la carica virale in modo significativo. Stando a quanto recentemente reso noto dall'azienda, Regen-Cov sarebbe in grado anche di ridurre il 50% il rischio di contrare l’infezione. I dati, inoltre, indicano che il farmaco può allo stesso tempo ridurre la carica virale dei soggetti infetti. Bamlanivimab, invece, prodotto da Eli Lilly and Company, è l'anticorpo monoclonale autorizzato per il trattamento di pazienti ad alto rischio, con Covid-19 da lieve a moderato, negli Stati Uniti e in altri Paesi. Gli studi mostrano un'efficacia del 72% nel ridurre il rischio di ospedalizzazione per i pazienti con sintomatologia moderata. Uno studio condotto insieme ai National Institutes of Health (NIH) negli Usa suggerisce che il farmaco potrebbe prevenire circa l'80 per cento dei casi Covid-19 tra i residenti e il personale delle case di cura, riducendo i rischi di infezione tra il personale e gli anziani.