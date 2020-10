6/10 @Netflix

Lucas Bravo è stato scelto per interpretare Gabriel. È un attore francese ma parla fluentemente inglese e, stando ad alcune indiscrezioni sul web, italiano. Lavora sia come attore che come modello. Ha iniziato a recitare nel 2013 e questo, in “Emily in Paris”, è il suo ruolo più importante.

