Emily in Paris, pubblicato il teaser della serie tv Netflix

Il caricamento dello show avverrà il prossimo 2 ottobre , come annunciato nel teaser diffuso online. Un breve filmato che vede la protagonista trasferirsi dagli Stati Uniti in Europa, precisamente a Parigi. Qui avrà modo di lanciarsi in un gran numero di avventure, professionali e sentimentali.

La prima stagione prevede la produzione di 10 episodi, girati a Parigi nel corso del 2019. Per ottenere il maggior impatto scenico si è deciso di trasferire crew e cast nel cuore dell’Europa, riuscendo a concludere i lavori prima che l’emergenza sanitaria legata al Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) immobilizzasse l’industria cinematografica e televisiva. Alle spalle del progetto c’è un nome molto noto agli amanti delle serie. Si tratta di Darren Star, creatore di “Sex and The City”. Ecco le sue parole in merito al progetto: “Io e ‘MTV Studios’ non potevamo immaginare una casa migliore di Netflix per ‘Emily in Paris’. Siamo entusiasti di poter far conoscere Emily agli spettatori di tutto il mondo.

Emily in Paris, trama e cast

La protagonista, Emily, interpretata da Lily Collins, è una giovane e ambiziosa direttrice di marketing. Decide di cogliere un’opportunità al volo e stravolgere la propria vita. Si trasferisce infatti a Parigi per un nuovo lavoro, entrando a far parte di un’importante società francese. L’idea è quella di riuscire a sfruttare al meglio il suo punto di vista americano, così da generare un ibrido delle due culture e proporre sul mercato qualcosa di nuovo e innovativo. Emily dovrà però destreggiarsi tra l’emozione e la difficoltà dell’ambientamento in una nuova città, gli ostacoli e le sfide della carriera che va dipanandosi dinanzi a lei e, ovviamente, amicizie e amori.

Ecco il cast dello show: