Sex and the City, cosa farebbero le 4 amiche in quarantena

Kristin Davis ha ipotizzato una quarantena in compagnia delle sue amiche di “Sex and the City”

“ Sex and the City ” è una delle serie TV più famose di tutti i tempi, così come una delle più viste durante la forzata quarantena dovuta all’emergenza coronavirus ( GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE ). Ciò è dovuto non soltanto alla sua fama ma anche alla presenza di tutte le stagioni in streaming on demand su Sky.

Sex and the City, le amiche in quarantena

approfondimento

Kristin Davis ha provato a ipotizzare i comportamenti delle quattro inseparabili amiche di “Sex and the City” durante un periodo così complesso come quello della quarantena dovuta al coronavirus. Il primo nome che le è venuto in mente pensando alla compagna perfetta per un periodo di reclusione in casa è Charlotte. Si tratta proprio del suo personaggio. Una scelta quasi istintiva per l’attrice, che ha poi spiegato: “Senza dubbio Charlotte, perché lei sarebbe pronta per una quarantena. Avrebbe fatto scorte per almeno sei mesi. Tutto sarebbe incredibilmente pulito. Per tutto questo vorrei di certo stare con Charlotte”.

Una casa decisamente pulita, insieme con una scorta di viveri di dimensioni enormi. Tutto ciò basta però per trascorrere una serena quarantena? Forse nelle prime settimane, ma poi tutto quest’ordine potrebbe dare noia. Se si cerca un po’ di sano divertimento, così da far volare le settimane di reclusione, la scelta più sensata è quella di Samantha: “Credo lei sia la più divertente. Non so però quanto lei possa riuscire a restare rinchiusa”. La vita di Samantha era infatti un party dopo l’altro. Una quotidianità sempre al massimo, al punto che mesi rinchiusa tra le mura domestiche potrebbero metterla in vera crisi.