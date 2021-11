Emily in Paris 2, il trailer della serie con Lily Collins

Appuntamento fissato al 22 dicembre 2021 per i nuovi episodi di Emily in Paris, in arrivo su Netflix, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick

Tornano le avventure di Emily Cooper, giovane americana alle prese con una nuova vita a Parigi. È stato diffuso il trailer di Emily in Paris 2, che ha come protagonista Lily Collins. Nel filmato vediamo la ragazza alle prese con un grave dilemma. Non riesce in alcun modo a dimenticare la notte di passione trascorsa con il proprio vicino di casa, Gabriel . È qualcosa che però non potrà più accadere, per quanto le voglia.

Non è stata soltanto una notte infuocata, per entrambi. I due sentono infatti di provare qualcosa l’uno per l’altra. Per questo motivo l’affascinante chef non è in grado di lasciare Parigi, nonostante fosse questo il piano iniziale. La situazione non è affatto semplice, dal momento che lui è fidanzato con Camille , divenuta nel frattempo la migliore amica di Emily.

Emily in Paris 2, teaser trailer

Emily si ritrova in un bivio sentimentale. Nel breve filmato spiega come la sua vita pare ormai fuori controllo da quando è a Parigi. Le emozioni la travolgono e non sa davvero cosa fare con Gabriel. In un mondo ideale vorrebbe stare con lui ma non vuole in alcun modo ferire Camille. Teme di star diventando un tipo di persona che non apprezza.

Intanto la città pare suggerirle qualcosa, uno stile di vita ben preciso: vivi per te e non per gli altri. Si deve agire pensando alla propria felicità e non crucciandosi a ogni passo, riflettendo su come gli altri possano sentirsi in merito. Emily sarà davvero in grado di farlo? Di ignorare le conseguenze e semplicemente farsi trascinare dal proprio cuore: “Hai il resto della tua la vita per essere noiosa quanto vuoi. Ma finché sei qui, innamorati, fai degli errori. Se resti a Parigi solo un anno, che diamine almeno fallo con stile”.

Emily in Paris 2, anticipazioni e cast

La seconda stagione di Emily in Paris arriverà il 22 dicembre su Netflix, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. Nei nuovi episodi non ci sarà spazio unicamente per il dilemma amoroso legato a Gabriel. Emily proverà a lasciarsi andare, ritrovandosi al fianco di Alfie. Un personaggio presentato precedentemente come un trentenne simpatico e affascinante. Nato a Londra, è alquanto restio ad adattarsi ai costumi francesi. Qualcosa che crea problemi anche alla giovane protagonista.

In questa seconda stagione Emily è molto più a suo agio a Parigi, che ha ormai imparato a conoscere. Sa destreggiarsi meglio in città ma è tempo di provare a conoscere un po’ meglio se stessa. Vorrebbe lasciarsi alle spalle il triangolo amoroso e concentrarsi sul lavoro ma ecco Alfie. Piovuto dal cielo durante le lezioni di francese. In grado di intrigarla e farla infuriare allo stesso tempo. L’ideale per dare vita a un vortice di passione.

Ecco il cast di Emily in Paris 2: