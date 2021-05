Emily in Paris 2, nuova aggiunta al cast della serie con Lily Collins

Un nuovo personaggio maschile entrerà a far parte del cast della seconda stagione di “Emily in Paris”: si tratta di Lucien Laviscount . L'affascinante attore britannico sarà una probabile nuova distrazione nella complicata vita sentimentale della protagonista. La seconda stagione della serie tv con Lily Collins è attualmente in lavorazione e non ha ancora una data di uscita.

Laviscount è comparso come guest-star in molti progetti televisivi e nel 2015 ha preso parte a “ Scream Queens ”, serie tv di Ryan Murphy, Falchuk e Brennan. Il suo ultimo lavoro al cinema è “Trust”, film di Brian DeCubellis.

Lucien Laviscount sale a bordo della produzione di “Emily in Paris 2”, seguito dello show Netflix, visibile anche su Sky Q e NOW , creato da Darren Star, nominato agli ultimi Golden Globes nella categoria Miglior Serie televisiva commedia o musical.

Riprese iniziate in Costa Azzurra

Non c'è una data per la messa in onda degli episodi del sequel del fortunato show, che attualmente è in fase di riprese. La conferma della riapertura del set era arrivata qualche settimana fa via Twitter attraverso un video e successivamente via Instagram con uno scatto postato dal profilo ufficiale della serie, che mostrava la protagonista Lily Collins insieme a Camille Razat e Ashley Park davanti al mare azzurro di Saint-Tropez.