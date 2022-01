Emily in Paris, Lily Collins mostra il poster rovinato dai graffiti

Lily Collins ha pubblicato un post virale riguardante una locandina della seconda stagione di Emily in Paris, la produzione targata Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)

Un post divenuto immediatamente virale. Nelle scorse ore Lily Collins , classe 1989, ha attirato l’attenzione del pubblico condividendo un video e uno scatto sul profilo Instagram che conta più di venticinque milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra impegni lavorativi, servizi fotografici e momenti di relax in compagnia degli affetti più cari.

L’attrice protagonista della serie targata Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha pubblicato una foto e un breve filmato nei quali è possibile scorgere una locandina di Emily in Paris rovinata dai graffiti.

Nel frattempo Lily Collins ha fatto il suo ritorno sulla piattaforma di streaming con i nuovi episodi di Emily In Paris. Alcune settimane fa il canale YouTube di Netflix Italia ha offerto uno sguardo inedito sulla produzione raccontandone la realizzazione attraverso un filmato che ha portato il pubblico direttamente sul set della serie.

Le costumiste Marylin Fitoussi e Patricia Field hanno parlato del grande lavoro fatto per gli abiti della serie, la prima ha dichiarato: “Non volevo che Emily fosse troppo chic in questa stagione. Troppo chic o troppo francesizzata avrebbe significato che la sua personalità non era tanto forte. Quindi restiamo sul suo stile eclettico e coloratissimo”.