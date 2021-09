Emily in Paris 2, teaser trailer della nuova stagione e data d'uscita

In occasione del primo evento TUDUM, Netflix ha dato la possibilità ai suoi utenti di vedere in anteprima alcune immagini di Emily in Paris 2, la serie molto amata che ha come protagonista la bella Lily Collins, già attrice principale in film di successo come “Scrivimi ancora” e “Biancaneve”. La seconda stagione di Emily in Paris arriverà su Netflix a partire dal 22 dicembre 2021 e sarà visibile anche su Sky Q e NOW Smart Stick.

Emily in Paris 2, il cast

La serie è arrivata alla sua seconda stagione grazie al grande successo ottenuto dalla giovane e intraprendente protagonista Emily Cooper, interpretata dall’attrice Lily Collins. La giovane ragazza statunitense si trasferisce a Parigi, dove riesce a ottenere una grande opportunità di lavoro all’interno di una società di marketing.

Il cast è formato da molti personaggi secondari, che ruotano in modo esilarante intorno a Emily: Philippine Leroy-Beaulieu veste i panni di Sylvie, Ashley Park interpreta Mindy Chen, Lucas Bravo ha il ruolo di Gabriel, Samuel Arnold è Julien, Bruno Gouery come Luc, Camille Razat interpreta Camille e infine William Abadie è Antoine.

L’ideatore della serie è Darren Star, già conosciuto per progetti di incredibile successo, come Beverly Hills 90210 e Sex & The City. Emily in Paris è diventata subito virale ed è uno dei lavori firmati Netflix tra i più visti di sempre.

Emily in Paris, le anticipazioni del regista

Darren Star, creatore e regista della serie, ha regalato ai suoi fan qualche piccola anticipazione, dichiarando che nei prossimi episodi, presto disponibili, Emily subirà un profondo cambiamento, vestendo panni decisamente inaspettati. La protagonista, infatti, ormai perfettamente ambientata, sarà diventata una perfetta cittadina di Parigi.

Il regista ha affermato che: “Sarà una residente a tutti gli effetti e, anche per questo, metterà i piedi per terra, costruendosi una vita, per quanto possibile, stabile. Inoltre, Emily dovrà prendere alcune decisioni importanti e non tutto sarà come potrebbe sembrare. Si tratta di sfidare la sua visione molto americana del mondo. Siamo sicuri che vi divertirete insieme a lei!”

Tra i personaggi di Emily in Paris ci saranno anche delle new entry: tra i nuovi volti che animeranno la stagione troveremo Lucien Laviscount nel ruolo di Alfie, un trentenne londinese che non ha nessuna intenzione di immergersi nella cultura francese. Tra Alfie ed Emily l’antipatia iniziale potrebbe trasformarsi in qualcos’altro. Si aggiungerà al cast anche Arnaud Binard, nei panni del party boy proprietario di un locale a Saint Tropez Laurent G, e Jeremy O. Harris, che presterà il volto all’iconico stilista Gregory Elliott Dupree.

Darren Star ha dichiarato che il personaggio di O.Harris è stato scritto nei minimi dettagli ma: “Quando ha detto sì il suo ruolo è un po’ cambiato, adattandosi all’immagine dell’attore a cui ci siamo ispirati. Il suo personaggio, all’interno della seconda stagione, diventerà sempre più importante.”