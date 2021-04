The Conjuring – Per ordine del diavolo, è uscito il trailer

The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo racconterà uno dei casi di cronaca più celebri al mondo

Ed e Lorraine Warren sono stati tra i demonologi più famosi al mondo, Patrick Wilson e Vera Farmiga tornano a rivestire i loro panni per la terza volta nel settimo film della serie cinematografica The Conjuring.

The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo, la sinossi.

Parallelamente, Warner Born Italia ha reso disponibile anche la sinossi ufficiale nella didascalia del filmato: “The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo narra un'agghiacciante storia di terrore, omicidio e male oscuro, che ha sconvolto persino gli investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren. Uno dei casi più sensazionali da loro affrontati, inizia con la lotta per l'anima di un ragazzo, che ha portato i due demonologi a cose mai viste prima, segnando la prima volta nella storia degli Stati Uniti in cui un sospetto omicida avrebbe reclamato la sua possessione demoniaca come difesa”.

Il film è il nuovo capitolo della saga che si è affermata come uno dei fenomeni mediatici di maggior successo degli ultimi anni con un incasso totale di circa 1.800.000.000 di dollari.